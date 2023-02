Sicilia – L’alta pressione regala tempo stabile e soleggiato. Farà capolino qualche nuvola nel pomeriggio. In generale le nubi, sparse, saranno alternate a schiarite.

Le temperature saranno in leggero aumento rispetto a quelle rigidissime dei giorni precedenti. I venti soffieranno deboli di Tramontana, ma in attenuazione. Per quanto riguarda i mari, saranno da quasi calmo a poco mosso il Tirreno così come lo Ionio.