Come da pronostico della vigilia, la diciannovesima giornata di Serie A2 condanna alla sconfitta la Desi Shipping Akademia Messina che, al Palazzetto dello Sport di Guidonia, viene superata per 3 set a 0 dalla capolista Roma Volley Club.

Match condotto con sicurezza dalle capitoline, abili a spegnere sul nascere qualsiasi velleità della squadra ospite che, per quanto provi a resistere, sbatte contro un’autentica corazzata che gioca praticamente alla perfezione, una squadra super favorita per il salto in Serie A1 sia per l’organico allestito che per quanto dimostrato sino a questa fase della stagione.

I Primi due set dell’incontro scivolano via nella medesima maniera: Akademia tenta di tenere botta ma Roma sfrutta tutte le frecce al proprio arco e, senza particolari difficoltà, prende il largo già nella prima parte di ogni frazione, chiudendo con un ampio vantaggio le due frazioni (25-11 e 25-9). Più divertente e combattuto il terzo set: la Desi Shipping trova maggiore continuità e giocando don maggiore determinazione riesce a rimanere vicina alle padrone di casa che, comunque, conducono sempre nel punteggio ed alla fine portano a casa anche la terza ed ultima frazione (25-17).

Foto: Morris Paganotti