Un bimbo di 18 mesi è giunto al pronto soccorso pediatrico dell’ospedale “Di Cristina” di Palermo dopo avere ingerito cannabis. Adesso sta bene ed è in via di guarigione, ricoverato nel reparto di neuropsichiatria infantile.

Accertamenti in corso da parte della Procura della Repubblica. Il neonato è arrivato venerdì scorso, portato dai genitori che erano preoccupati perché non riuscivano a risvegliarlo. Il bambino avrebbe ingerito lo stupefacente in casa. Il suo è stato il secondo caso in 72 ore. Una bimba era stata salvata la scorsa settimana dai medici.