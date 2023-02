Torna il Carnevale a Messina. Si comincia giovedì 16 per culminare il 21 in una grande festa a villa Dante.

“Dopo l’ampio consenso registrato a Natale – ha evidenziato il Sindaco Basile – abbiamo previsto una serie di eventi e di attività promossi in sinergia con le Società Partecipate per offrire alla cittadinanza momenti di festa e allegria tipici del Carnevale, da trascorrere lungo l’isola pedonale di piazza Cairoli e viale San Martino, e in altri luoghi e spazi da rivitalizzare con l’obiettivo anche di conservare e trasmettere alle nuove generazioni le nostre tradizioni che rappresentano la storia e la cultura di Messina”.

In merito al programma sono intervenuti gli Assessori che a vario titolo hanno contribuito alla promozione degli eventi “divertenti nel contesto di un Carnevale sobrio ed elegante – ha detto l’Assessore Finocchiaro – con l’obiettivo di attrarre oltre alla nostra comunità cittadina anche quelle dei comuni limitrofi”; sulle performance degli artisti l’Assessore Cannata ha invece assicurato che le scenografie delle esibizioni degli artisti saranno di forte impatto visivo con movimenti e colori uniti alla creatività degli artisti. Il calendario prenderà il via con una serie di appuntamenti che si terrano a piazza Cairoli a partire da giovedì 16, alle 17, con una performance dedicata alla “Famiglia Addams”.

Venerdì 17, alle 16, l’evento “Emozioni in Fiaba” e “Maschere senza fili” teatrino delle marionette.

Proseguirà, sabato 18, alle 17, nel Salone delle Bandiere a Palazzo Zanca, un momento dedicato alla cultura enogastronomica “Incontro con gli Ambasciatori del Gusto”; alle 17.30, a piazza Cairoli, l’iniziativa “Carillon vivente”; e alle 18, nella Sala Laudamo, lo spettacolo “Bentornato Peppe Nappa!” a cura dell’Associazione Kiklos.

Domenica 19, alle 17, con partenza da piazza Cairoli la sfilata “Carrozza Incantata”.

Lunedì 20, alle 17, a Santa Maria Alemanna, la presentazione del libro di Anna Martano “Sdirilluni: dolci e costumanze del Carnevale” dedicato al cibo, riti e ricette siciliane; all’appuntamento moderato dalla giornalista Valeria Zingale, prenderà parte il Maestro pasticcere Lillo Freni, cui seguiranno la firmacopie del testo e un momento dedicato all’assaggio della tradizionale pignolata; sempre lunedì 20, alle 17.30, a piazza Cairoli, momenti musicali con Mabò Band itinerante.

Infine, martedì 21, ultimo giorno del Carnevale, a villa Dante, alle ore 16, “Crazy Dreams Circus”, festa in maschera arricchita da degustazione di dolci tipici del Carnevale a cura degli studenti dell’Istituto Antonello.

In merito ad alcune iniziative quali, “Bertonato Peppe Nappa!’ ha aggiunto l’Assessore Caruso “un momento importante della storia culturale della nostra città”; mentre il coinvolgimento dei tre Ambasciatori del Gusto Pasquale Caliri, Lillo Freni e Francesco Arena rappresenta “l’obiettivo – ha detto l’Assessore Previti – di esportare le eccellenze del territorio e valorizzare al tempo stesso il nostro tessuto imprenditoriale. “Il programma delle iniziative – ha aggiunto l’Assessore Minutoli – prevede anche una serie di appuntamenti che si terranno nelle sei municipalità cittadine”. Infine, relativamente all’aspetto non soltanto attrattivo ma anche socio- educativo delle attività nel contesto del Carnevale, curate dall’Azienda Speciale Messina Social City, è intervenuta l’Assessore Calafiore.