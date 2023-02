C’è tempo fino a mercoledì 15 febbraio per partecipare al concorso bandito dal comune di Messina per la copertura di 341 posti.

E le domande a meno di 48 ore dalla scadenza del termine sono oltre 16mila. Metà delle quali per i profili di categoria C. Ma c’è una novità che riguarda l’avviso per i profili tecnici categoria D. Tra le lauree indicate come requisito per partecipare non era stato inserito quella in agraria. Per ovviare a questa svista il comune provvederà a pubblicare un nuovo bando. Scatteranno quindi altri 30 giorni di tempo per poter presentare la propria candidatura. Per quanto riguarda gli altri bandi, palazzo Zanca prevede che già entro la prima decade di marzo la società che ha vinto l’appalto per la gestione dei test preselettivi invii una pec all’indirizzo mail indicato nella domanda da ciascun partecipante.

Al suo interno saranno fissati calendario e modalità delle prove da sostenere. Entro la fine di maggio si dovrebbe passare alla fase successiva con le altre prove previste per singolo profilo.