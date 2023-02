Ma che magia ha fatto Gino Giardina? Il 34enne capitano della Mazarese, messinese di Torregrotta, ha messo a segno una delle reti più veloci della storia del calcio. Direttamente dopo il tocco del calcio d’inizio. Una magia della quale si sta parlando in tutta Italia.

Ma lui, Gioacchino Giardina, per gli amici Gino, appunto, si schermisce e afferma semplicemente di avere visto il portiere leggermente fuori dai pali e di aver provato a sorprenderlo, dicendosi felice per la vittoria e per i suoi compagni. Di certo c’è che rimane il suo grande gesto tecnico. “Piccole soddisfazioni”, ha scritto su Facebook. Grandissime, ci permettiamo di affermare noi.

La sua rete si è guadagnata anche i complimenti degli avversari della Nissa che gli hanno dedicato uno sportivissimo post: “Una marcatura che ci riguarda in negativo, ma da segnalare perchè è una rete che riscrive la storia dei gol più veloci… Calcio d’inizio a sorpresa e gol pazzesco da centrocampo del 34enne Giardina dopo soli 3 secondi ed 81 millesimi. E’ il gol più veloce nella storia del calcio italiano, mentre, il più rapido in assoluto nel mondo è stato segnato in Egitto da Nawaf Al Abed in appena 2,3 secondi nel 2009 con un gol direttamente dal dischetto di centrocampo, proprio, come quello realizzato dal difensore mazarese”.

Giardina, classe 1988, è alla sua seconda stagione consecutiva con la Mazarese. Ha giocato con Igea Virtus, Acr Messina, Città di Messina, Vibonese, Fersina Perginese e Marsala, Villafranca, Torregrotta, Marsala, Riviera Marmi, Sant’Agata, Mazara, Akragas e Mazarese.

La sua rete, di certo, è destinata a rimanere negli annali come il gol più veloce del calcio italiano.