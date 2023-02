L’amministrazione Comunale in collaborazione con l’ Associazione Pro Carnevale Bauso, anche quest’anno ha progettato di organizzare il “Carnevale Villafranchese 2023”, proponendo alla comunità cittadina: grandi e piccini, visitatori e turisti l’atmosfera carnascialesca assistendo così, alla parata ricca di eventi, degustazioni, spettacoli itineranti. In particolare la maestosa sfilata dei carri allegorici con gruppi mascherati e scuole in maschera, che si è prepotentemente affermata per originalità, creatività e manufatti.

La sfilata dei Carri Allegorici si svolgerà domenica 19 Febbraio 2023, partendo dall’Area Ex Pirelli, proseguendo da Via Marina, Via M. del Tindari, percorrendo la Via Nazionale, per poi concludersi davanti al Palazzo Comune, ove sarà effettuato il sorteggio e la premiazione dei gruppi mascherati e scuole in maschera. A conclusione giochi pirotecnici e tantissima musica. Durante la parata, che sarà aperta dalla Banda S. Cecilia città di Villafranca, si potranno apprezzare momenti di puro divertimento.

Consiglio di partecipare sia per curiosità, sia per diletto a tutti coloro che decideranno di trasitare dalla FANTASTICA città di Villafranca. Non perdetevi l’evento!!! – A dirlo è l’assessore alla Cultura e le tradizioni prof.ssa Gianfranca Alessi-.