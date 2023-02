Archiviata quella che per i fitalesi rappresenta una giornata particolare, dedicata al patrono San Calogero, nata per ricordare un evento calamitoso che proprio il 5 febbraio colpì il comprensorio, risparmiando tuttavia la comunità di San Salvatore di Fitalia, la scorsa domenica, come da tradizione, è stata una giornata di Festa con la celebrazione della S. Messa, la solenne Processione, lo sparo di mortaretti, la presenza degli immancabili “caliara” e la partecipazione del Complesso Bandistico “Vincenzo Bellini” fitalese.