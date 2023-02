L’Orlandina Basket vince la sfida contro Padova e raggiunge proprio ai veneti del Petrarca che a quota 18 punti in classifica di serie B girone B.

Una partita molto strada che per i primi due quarti ha visto il dominio assoluto degli ospiti con una Orlandina frastornata e che non è mai riuscita ad avere l’inerzia della gara con troppi errori, soprattutto in difesa.

All’intervallo lungo le due formazioni vanno negli spogliatoi sul punteggio di 33 a 47 per gli ospiti. Il morale sugli spalti non era dei migliori ma al rientro i paladini sono riusciti a rimettere le cose a posto con un parziale di 14 a zero che ha riportato la gara in parità.

Padova si è presentata a Capo d’Orlando con sette uomini a referto e questo, con il passare dei minuti, ha contribuito alla rimonta dell’Orlandina. La stanchezza ed i falli commessi sono stati fatali per gli ospiti che non sono più riusciti a giocare come nella prima metà di gara.

In casa paladina è risultato visibile come senza Passera in campo la squadra soffre, con poche idee e tanti errori di gestione. La grinta dell’ex Torrenova Ricards Klanskis e la precisione di Vecerina dall’Arco hanno fatto il resto.

Finisce 81 a 70 con l’Orlandina Basket che avanza in classifica e si porta adesso a sole 4 lunghezze dai play off.