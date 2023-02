Barcellona – Chi ha conosciuto il sorriso e la bontà d’animo del carabiniere Raffaele Spedicati non può che piangere oggi. Un infarto fulminante ha stroncato la sua vita a solo 40 anni.

C’è profondo a Falcone, a Barcellona Pozzo di Gotto, ma anche in altri centri del comprensorio. Il Carabiniere Raffaele Spedicati era una persona empatica e simpatica, sempre pronta a tendere la mano e aiutare. Le sue qualità lo avevano portato anche a diventare segretario generale provinciale di Messina del Sindacato Italiano Militari Carabinieri.

Nato a Vigevano, era entrato nell’Arma nel 2005. Attualmente prestava servizio presso il Nucleo Radiomobile di Milazzo, con il grado di appuntato scelto. Prima di arruolarsi nell’Arma aveva svolto i suoi studi presso l’Istituto “F. Borghese” di Patti. Era appassionato di moto e cavalli, ma soprattutto amava trascorrere i momenti liberi con la sua famiglia.

«Raffaele rimarrà per sempre nei nostri cuori con il suo incomparabile sorriso, le sue facce buffe ed il nostro motto, che ripeteva sempre a tutti “mai più soli“ – ha scritto il sindacato sulle sue pagine social, lanciando anche una raccolta per la moglie e il figlio dell’indimenticabile Raffaele – Ed ecco, caro Fratello, che nemmeno Silvia e Gabriele rimarranno mai più soli, “Mamma Arma” e tutti noi colleghi saremo sempre disponibili per loro, sempre, sempre, sempre ! Iniziamo sin da subito con un piccolo gesto, un gesto d’amore verso i tuoi amori, un piccolo “dono”, che i Fratelli Colleghi potranno fare sull’iban IT81H0306982072100000007864 intestato a Giunta Silvia presso la Banca Intesa San Paolo di Barcellona Pozzo di Gotto, con la causale “In ricordo di Raffaele“». E conclude: «Non ti dimenticheremo mai, fratello!».

Sezione di Barcellona Pozzo di Gotto della Croce Rossa Italiana che ha ricordato Raffaele per il suo grande impegno in favore dei bisognosi durante l’emergenza pandemica: «Il presidente, i consiglieri, i delegati e i volontari tutti sono vicini alla famiglia e all’arma dei carabinieri per la scomparsa dell’appuntato scelto Raffaele Spedicati, un galantuomo che nel periodo del covid è stato promotore di una raccolta alimentare, assieme ad altri militari della benemerita, donandola al comitato di Barcellona per la distribuzione alle famiglie in difficoltà economica. Per questo è stato segnalato al comitato nazionale per una benemerenza con medaglia di bronzo, per il tempo della gentilezza. Ciao Raffaele, ti ricorderemo per sempre». E commovente è stato anche il ricordo dellache ha ricordato Raffaele per il suo grande impegno in favore dei bisognosi durante l’emergenza pandemica: «Il presidente, i consiglieri, i delegati e i volontari tutti sono vicini alla famiglia e all’arma dei carabinieri per la scomparsa dell’appuntato scelto Raffaele Spedicati, un galantuomo che nel periodo del covid è stato promotore di una raccolta alimentare, assieme ad altri militari della benemerita, donandola al comitato di Barcellona per la distribuzione alle famiglie in difficoltà economica.Ciao Raffaele, ti ricorderemo per sempre».

Messaggi che si sommano al cordoglio e al sincero affetto manifestato anche da tanti amici e conoscenti di Raffaele. Un coro unanime: “Non ti dimenticheremo mai!”.

La camera ardente è stata allestita in Via Tenente Genovese, 22 a Barcellona Pozzo di Gotto. Oggi, alle ore 16, il corteo funebre muoverà verso la Basilica Minore di San Sebastiano Martire per la celebrazione delle esequie. Alla moglie Silvia, al figlio Gabriele, ai familiari tutti e ai colleghi dell’Arma dei Carabinieri il cordoglio della nostra redazione al completo.