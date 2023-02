Rometta – Realizzare a Messina un Centro Trapianti e potenziare il reparto di Ematologia dell’Azienda Ospedaliera Papardo. È questo l’accorato appello del Sindaco di Rometta Nicola Merlino, che ha posto l’accento su un serio problema della sanità pubblica.

Una lettera, scritta di suo pugno e indirizzata al Direttore Generale dell’ Azienda Ospedaliera Papardo, al Direttore Sanitario, ai Deputati Regionali eletti nella Provincia di Messina, al Direttore Amministrativo del Papardo, al Direttore UOC di Ematologia e all’Assessore regionale alla Salute. Per oggetto proprio le “Problematiche inerenti l’unità di Ematologia dell’Azienda Ospedaliera Papardo”. Nicola Merlino nella sua missiva ripone attenzione verso due, importanti, temi: da una parte il potenziamento del personale dell’ UOC di Ematologia, che a suo dire è carente. Dall’altra tocca invece un altro, altrettanto importante, tema, ovvero quello della creazione di un Centro Trapianti anche nella Provincia di Messina, che andrebbe incontro alle esigenze di un bacino di utenza molto esteso.

Il Sindaco di Rometta parla, oltre che da istituzione, anche da paziente “in ragione della mia frequentazione, essendo affetto di una grave malattia ematologica, da oltre dieci anni dell’UOC di Ematologia di codesta Azienda, anche a nome di altri ammalati ed anche nella qualità di sindaco del comune di Rometta (Me)”.

Merlino apprezza e non poco “la disponibilità di tutto il cortese personale medico e para-medico dell’Unità Operativa di Ematologia, di cui ritengo di dover tessere le lodi,”. Eppure non può che “non evidenziare, nel contempo, che la grave carenza del personale e dei medici assegnati a detta Unità, determinano gravi disagi nei qualificati servizi medici che vengono effettuati a tantissimi ammalati che peraltro vengono al Papardo, oltre che da Messina, da tutte le parti della nostra estesa Provincia. Per cui mi permetto di segnalare la necessità ormai impellente di dotare l’Unità di Ematologia dell’ormai indispensabile personale per ovviare alla consistente carenza che incide non poco sulla stessa qualità dei servizi sanitari praticati, mettendo in grave difficoltà gli ammalati, spesso affetti da gravissime ed incurabili patologie.”

Poi pone l’attenzione sulla questione trapianti. “Inoltre, avendo vissuto personalmente le inumane condizioni a cui si è costretti, nei non pochi casi in cui si ha la necessità di avere praticati trapianti, con la conseguente necessità di doverci recare, spesso giornalmente, presso il Centro Trapianti di Reggio Calabria, ritengo di dover segnalare la ormai non più rinviabile realizzazione di un Centro Trapianti di Cellule Staminali anche a Messina, segnatamente presso il reparto di Ematologia dell’Azienda Ospedaliera Papardo, stante l’alta professionalità dei medici ad esso assegnati. La presenza di Centri Trapianti sia a Catania che a Palermo e la grande estensione territoriale della Provincia di Messina, rafforzano l’indicata necessità, oltre che per esigenze di qualità di importantissime terapie mediche volte a preservare la stessa vita dei pazienti, anche per una doverosa equità dovuta in generale a tutti i cittadini-contribuenti. Nel chiedere venia per il tempo che vi sottraggo con la presente, resto in attesa di cortese riscontro ed invio i più ossequiosi saluti.”