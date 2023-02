San Filippo del Mela – Continuano le scissioni in seno alla maggioranza consiliare di San Filippo del Mela.

Poche settimane fa erano arrivate le dimissione dell’ormai ex Vicesindaco, Avv. Antonella Di Maio. Adesso arrivano invece quelle da Vicepresidente del Consiglio Antonino Ballarò ed il distacco dalla maggioranza di altri due Consiglieri vicini alle posizioni dell’Avv. Di Maio. Si tratta di Giuseppe De Mariano e Nunziata Calderone.

A causare questa ennesima frattura “la visione, i metodi adottati dal Sindaco in questo percorso politico” che “non hanno il consenso dei tre consiglieri della maggioranza, che sono espressione dei cittadini qualificata e con ampio consenso.”

“Il Sindaco in evidente difficoltà ha sempre strizzato l’occhio alla minoranza -dichiara il nuovo gruppo formatosi- senza mai curarsi di aggregare coloro che lo hanno sostenuto per ricoprire il ruolo di Sindaco e questo ha nel tempo creato uno strappo politico irrimediabile. La lettura politica è semplice: il Sindaco non ha l’appoggio dei tre consiglieri, che sono diventati gruppo misto con capogruppo il consigliere Giuseppe De Mariano, tra i più votati di questa amministrazione. Pino resta con 5 consiglieri e nessun esponente della minoranza si è dichiarato col Sindaco. I consiglieri all’unanimità -aggiungono-hanno votato il bilancio di previsione per senso di responsabilità politica nei confronti dei cittadini.”

Sulla questione interviene anche l’Avv. Di Maio: “La scelta di chi amministrerà San Filippo del Mela – dichiara l‘Avvocato Antonella Di Maio ex Vicesindaco- deve essere fatta dai cittadini e dai vari gruppi che sono espressione del consenso popolare e non può essere imposta. Il paese ed io per prima ho percepito che da parte di Pino non c è mai stato amore vero per San Filippo di fronte ai reali problemi da risolvere e questa consapevolezza porta l’ex Vicesindaco a continuare il suo impegno di aggregazione senza ambizione alcuna se non quella di far si che San Filippo scelga liberamente chi deve amministrarla facendosi portatore delle istanze di tutti i cittadini. È evidente oltretutto -dichiara ancora – che dalle mie dimissioni, avvenute il 23 gennaio 2023, il Sindaco non ha ancora nominato un Vicesindaco tramite apposita determina. Questo è un fatto che deve far riflettere”. Il Consigliere Ballarò, lo scorso mese di giugno aveva dichiarato di essere passato in seno a Forza Italia.

Sulla questione di questa nuova fuoriuscita dalla maggioranza interviene anche il Sindaco Gianni Pino. Il Primo Cittadino sottolinea come i consiglieri lo abbiano sostenuto in sede di Civico Consesso finanche il giorno della presa di distanza, con l’approvazione della proposta in bilancio da lui firmata,.

“Personalmente credo -dichiara l’Avv. Gianni Pino- che da tanto tempo ormai non c’erano più le condizioni per continuare, tanto che non erano più nelle previsioni della nuova squadra che andremo a proporre ai cittadini. Quindi per me era soltanto una presa d’atto. Il fatto che loro si siano allontanati quindi forse diventa un gesto di lealtà che ha evidenziato che non c’erano più le condizioni per stare lì. Apprezzo comunque le loro scelte, li ringrazio, così come ho ringraziato la ex Vicesindaco, per il lavoro che abbiamo fatto insieme. Li ringrazio perchè penso che questa Amministrazione abbia fatto un ottimo lavoro sul territorio, nell’interesse dei cittadini. Se l’abbiamo fatto è grazie anche a loro, che mi hanno sostenuto fino al giorno in cui hanno preso le distanze da me, votando la proposta di bilancio a mia firma. È stato infatti votato all’unanimità.“