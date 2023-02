Il consigliere comunale di minoranza del Comune di Brolo Gaetano Scaffidi, tramite un comunicato stampa, stigmatizza quella che definisce “la politica degli annunci” dell’attuale Sindaco Giuseppe Laccoto.

L’ex vice Sindaco rimprovera all’attuale Amministrazione di sbandierare nuovi finanziamenti ottenuti dal Comune e se da un lato ritiene “sempre positivo e lodevole quando un’amministrazione comunale, grazie soprattutto al lavoro degli uffici, riesce ad ottenere finanziamenti statali o regionali (piccoli o grandi che siano) per realizzare nuove opere pubbliche, che possano rendere migliore, più vivibile, più attrattivo un territorio” dall’altro evidenzia un immobilismo nella realizzazione delle opere.

“Se guardiamo alle opere pubbliche completate e realizzate in questi 4 anni a Brolo, grazie a finanziamenti e/o fondi statali o regionali, ci fermiamo alla ristrutturazione di piazza Mirenda, alla realizzazione del nuovo centro per anziani di Piazza Apollo e al completamento (in verità ancora in fase di realizzazione) del terzo lotto della scuola a Piana. Pochissima cosa, se confrontata alle opere realizzate (tramite finanziamenti pubblici) da molti altri Comuni limitrofi” scrive Gaetano Scaffidi.

Secondo il consigliere di minoranza il Comune di Brolo è all’ANNO ZERO per la crescita economica.

Secondo Scaffidi “Brolo, infatti, dall’ottobre scorso, è incredibilmente l’unico paese costiero dell’intera Sicilia che non ha nemmeno un posto letto disponibile in strutture alberghiere, una situazione veramente scandalosa per un paese che si professa a vocazione turistica!! Ovviamente in questo caso la responsabilità non è direttamente riconducibile all’amministrazione comunale, essendo le strutture esistenti di proprietà e in gestione a privati, ma è inaccettabile che un paese come il nostro non abbia nemmeno una struttura aperta e funzionante; la parte politica dovrebbe fare tutto il possibile per cercare di risolvere questo enorme problema”.

Ma l’ex vice sindaco punta il dito anche sulla ristrutturazione (dopo un finanziamento del 2018 di 2 milioni di euro) dell’istituto alberghiero che, a suo parere, è ferma da tempo immemore e non si comprende il motivo.

“Il bando per la vendita dei lotti nella zona artigianale (cosiddetti P.I.P.) è fermo in qualche cassetto da anni e anche in questo caso non si capisce il motivo di questo immobilismo. Nel frattempo quella zona, che porterebbe ovviamente investitori e quindi economia, occupazione, ricchezza, è divenuta una foresta praticamente inaccessibile” continua Scaffidi.

Ma l’attenzione viene puntata anche sul Cinema Comunale, sugli impianti sportivi e sulle attività commerciali di Brolo.

“Siamo tornati al triste periodo dell’assistenzialismo, del Comune utilizzato come ammortizzatore sociale, dove proliferano i cosiddetti “progetti civici” per far “lavorare” persone cosiddette “bisognose”. Ma così non si crea economia, ricchezza, sviluppo di un territorio. Ma solamente nuova povertà e tanto assistenzialismo (che elettoralmente fa sempre molto comodo). A fronte di questa drammatica situazione economica il Sindaco Laccoto non trova di meglio che sbandierare trionfalmente l’ottenimento di un finanziamento per una nuova chiesa a Brolo. Ultima, a mio modo di vedere, delle priorità del nostro paese. Forse, a proposito di chiesa e religione, è proprio il caso di affidarsi alla divina provvidenza” conclude il consigliere Gaetano Scaffidi.