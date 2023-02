Il Comune di Raccuja si è aggiudicato due importanti finanziamenti nell’ambito dell’efficienza energetica e sostenibilità.

L’amministrazione, ha ottenuto l’approvazione di due progetti a valere sull’avviso “C.S.E. 2022 – Comuni per la Sostenibilità e l’Efficienza energetica – Avviso relativo alla concessione di contributi a fondo perduto per la realizzazione di interventi di efficienza energetica anche tramite interventi per la produzione di energia rinnovabile negli edifici delle Amministrazioni comunali.

Nello specifico oltre 105 mila euro per l’efficientamento energetico del Castello Branciforti, tramite interventi di installazione di un impianto a pompa di calore e relamping con annessi servizi e oltre 110 mila euro per l’efficientamento energetico del Palazzo Municipale con climatizzazione e caldaia a condensazione.

Verranno così abbattuti sensibilmente i costi di fornitura energetica e si contribuirà, allo stesso tempo, alla sostenibilità energetica dei due edifici interessati dai finanziamenti concessi come contributo a fondo perduto, pari al 100% dei costi ammissibili, per la realizzazione degli interventi previsti.

“A nome dell’intera amministrazione, esprimo grande soddisfazione per l’ennesimo risultato ottenuto” ha commentato il Sindaco Ivan Martella.

“La notizia di questi ulteriori finanziamenti premia, ancora una volta, il grande lavoro che stiamo portando avanti nell’individuazione dei bandi più idonei alle esigenze della nostra comunità. Stiamo, in tempi brevi, realizzando quanto avevamo previsto nel nostro programma elettorale e nei prossimi anni il volto del nostro comune sarà pienamente aderente a quell’idea di futuro che abbiamo immaginato per il nostro Borgo” ha continuato il primo cittadino.

“Stiamo lavorando alacremente in tutti i campi possibili per intercettare ogni misura di finanziamento per il nostro comune e per questo desidero ringraziare l’Ufficio Tecnico comunale guidato dall’Ing. Giovanni Mastriani per l’immenso lavoro portato avanti” ha concluso Martella.