Costretta a rincorrere dalle prime battute della gara, sul 65 a 68 il ferro dice no per ben due volte al canestro dell’aggancio dell’Alma Basket Patti, a 2 minuti dalla fine.

Così Matelica ne approfitta e vola verso la vittoria, interrompendo una striscia di sette vittorie consecutive delle pattesi che si fermano sul più bello, pur uscendo tra gli applausi del proprio pubblico. Adesso testa alla prossima partita, quella di sabato prossimo contro San Salvatore di Selargius.

Una partita nata storta, senza recriminazione alcuna. L’arrivo di Marta Verona (16 punti per lei) non è bastato ad evitare la sconfitta. Se da un lato pesano gli errori dell’Alma Basket, dall’altra Gonzales e Stegging danno un contributo fondamentale, soprattutto nel momento in cui Matelica si era vista rosicchiare dieci punti di vantaggio in un batter di ciglio.

Compleanno amaro per coach Mara Buzzanca che, già da domani, lavorerà con le sue ragazze per riprendere la giusta rotta in terra sarda.