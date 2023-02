Sicilia – Ancora cieli in prevalenza nuvolosi o molto nuvolosi, senza particolari fenomeni. Deboli piogge potrebbero fare la loro comparsa nel pomeriggio.

Le temperature rimangono rigide, sebbene in lieve ripresa rispetto ai giorni precedenti. I venti saranno deboli orientali, in rotazione ai quadranti sud orientali. Per quanto riguarda i mari, mossi sia il Tirreno che lo Ionio.