Nella diciannovesima giornata del Campionato di Promozione, Girone B, il Geraci si conferma capolista con 41 punti all’attivo.

Gli ultimi tre conquistati in casa del Villarosa, sconfitto per 2-5 grazie alla doppietta di Serio e alle reti di Marrone, Villar e Velardi.

Per quanto riguarda le messinesi, vincono Santangiolese, Castelluccese e Gioiosa, mentre escono sconfitte Città di Mistretta, San Fratello e Pro Falcone.

Il Gioiosa batte a domicilio il San Fratello per 2-1, il Città di Mistretta cade in casa della Castelluccese con lo stesso risultato. Infine, il Pro Falcone cede tra le mura amiche contro il Lascari Cefalù per 2-4.