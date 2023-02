La Nuova Igea Virtus non va oltre il pari in un rocambolesco incontro con il Comiso, ma mantiene la vetta della classifica perchè le inseguitrici non riescono ad approfittarne. Complice lo scontro diretto tra Taormina e Siracusa finito in parità, a reti inviolate.

I giallorossi barcellonesi perdono tutto sommato una buona occasione per fuggire via e ampliare il vantaggio sulle inseguitrici. Peccato perché sul 3-1 il successo sembrava ormai cosa fatta. Igea in vantaggio al 28’ Franchina e raggiunta da Diallo al 41’. Nuovo vantaggio al 63’ con Idoyaga che allunga al 76’ sul 3-1. Ma passa solo un minuto e Luvumbu accorcia sul 3-2. Il 3-3 finale è firmato da Tshomba in pienissimo recupero. Risultato che lascia l’amaro in bocca ai barcellonesi.

Successo prestigioso per la Jonica a Modica. Decidono la doppietta di Alegria e la rete di D’Onofrio. Per i padroni di casa reti di Pellegrino e Pozzebon. La Nebros si aggiudica il match interno contro il Milazzo. Decide una rete di Cassaro a cinque minuti dal termine.

RoccAcquedolcese sconfitta, invece, in casa del Real Siracusa al termine di un match caratterizzato da un’altalena di emozioni. Vantaggio ospite con Paolino Genovese su calcio di rigore al 32’, pareggio di Pepe sette minuti più tardi. Poi il vantaggio aretuseo ancora con Pepe al 52’, il pari del solito Genovese al 59’ e infine la tripletta di Pepe a decidere l’incontro al minuto 87.

Gli altri risultati: Acicatena-Leonzio 0-0, Mazzarrone-Virtus Ispica 1-2, Santa Croce-Palazzolo 0-3

