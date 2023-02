Kragl gonfia due volte la rete, Fumagalli cala la saracinesca e così il Messina confeziona un successo preziosissimo in casa della Gelbison

Biancoscudati subito pericolosi e in vantaggio dopo appena otto minuti di gioco. Ortisi guadagna un calcio d’angolo, sugli sviluppi del quale Kragl conclude magistralmente verso la porta avversaria con un tiro al volo che si trasforma in uno strepitoso eurogol. I padroni di casa sono si danno per vinti e, in appena dieci minuti, rimettono in equilibrio l’incontro con De Sena (nel 2010 giocò per pochi mesi in riva allo Stretto), il cui tiro dalla distanza si infila sotto l’incrocio della porta difesa da Fumagalli. Adesso è 1-1 ed il punteggio sul quale le due squadre torneranno negli spogliatoi per l’intervallo.

Pronti-via e la ripresa si apre con una occasione per la Gelbison che spreca malamente una tripla opportunità. L’occasione ghiottissima capita al 9’ con De Sena, tutto solo, al quale uno strepitoso Fumagalli chiude lo specchio della porta. Tre minuti dopo è ancora uno straordinario Kragl a infiammare gli animi giallorossi. Il tedesco evita l’intervento di due avversari, prepara lo spazio per il tiro e realizza con un tiro angolassimo. Il Messina adesso contiene l’avversario con ordine con il preciso obiettivo di portare a casa l’intera posta in palio. Gli attacchi dei padroni di casa sono a testa bassa, ma non incidono. Neanche nei sei minuti di recupero, quando il Messina riesce a tenere inviolata la porta di Fumagalli. Finisce così. Con una vittoria importantissima in chiave salvezza. FOTO: FSAYA2023 dal sito acrmessina1900.it