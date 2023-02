Sant’Agata di Militello – Nella giornata del “Ricordo delle Foibe”, la Polizia di Stato ha incontrato gli alunni dell’Istituto ITET G. Tomasi di Lampedusa diretto dalla Dirigente Antonietta Emanuele.

L’incontro svolto in aula Magna è stata l’occasione per ricordare, inoltre la figura del Commissario Giovanni Palatucci, trasferito nel campo di sterminio di Dachau, dove fu ucciso il 10 febbraio 1945, pochi giorni prima della Liberazione, a soli 36 anni.

Il Commissario e Questore reggente Palatucci è stato insignito del titolo, in Israele, di “Giusto tra le Nazioni”, mentre lo Stato italiano gli ha conferito la Medaglia d’Oro al Merito Civile per aver contribuito a salvare circa 5000 ebrei durante la Seconda Guerra Mondiale. L’incontro, coordinato dal docente Simone Fogliani, ha coinvolto gli alunni nella conoscenza delle attività sul territorio della Polizia di Stato e sugli strumenti offerti ai cittadini utili al contrasto dei comportamenti lesivi dei diritti, in una comunità organizzata sulle norme di convivenza.

A spiegare le attività è stato il Commissario Michele La Guidara, coadiuvato dall’agente Tonino Galati. In particolare è stata posta l’attenzione sull’app YouPol che permette ai ragazzi di segnalare atti di bullismo, di maltrattamenti, di violenza di genere, di comportamenti a danno dall’ambiente. Un’applicazione importante, semplice e alla portata di tutti per contribuire come cittadini al rispetto delle regole a beneficio della collettività.

Il Commissario, a conclusione dell’incontro, ha annunciato l’avvio di altri progetti che coinvolgerà anche il nostro istituto, nell’ambito della stretta collaborazione tra le due amministrazioni.