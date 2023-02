Ancora poche settimane e i lavori di riqualificazione per la scuola elementare “Giuseppe Milici” verranno conclusi.

Necessario da tempo il restyling strutturale della scuola di Corso Matteotti, fra le più frequentate dopo la “Lombardo Radice”, finalmente il 30 aprile si scoprirà il nuovo look. Si tratta di uno degli interventi più sostanziosi in materia di edilizia scolastica realizzato a Patti negli ultimi dieci anni, finanziato per 2 milioni di euro. I fondi furono intercettati nel 2018 dall’ex amministrazione Aquino, che aveva presentato il progetto esecutivo, ammesso a finanziamento nel 2019 rientrando nell’ambito del “Pon” 2014/2020 denominato “competenze e ambienti per l’apprendimento”, tra i cui obiettivi figura anche il miglioramento dell’accessibilità per i soggetti affetti da disabilità.

L’iter è proseguito con la nuova amministrazione Bonsignore, che ha già provveduto all’anticipazione di 235.941,38 euro corrispondente al 20% del contratto d’appalto aggiudicato in via definitiva nel gennaio 2021 da una società palermitana che aveva offerto un ribasso del 18,932% sull’importo di 1.427.704,83 euro posto a base di gara. La conclusione dei lavori, porterà alla messa a norma degli impianti elettrico, antincendio, termico e di climatizzazione, nonché l’adeguamento sismico, dell’impianto idrico-sanitario e delle barriere architettoniche. Se negli anni scorsi si sono registrate diverse criticità, fino all’accaduto particolare di copiose infiltrazioni di acqua che hanno costretto gli alunni a sospendere le lezioni dopo l’intervento dei vigili del fuoco, l’anno scolastico nuovo consentirà il ripristino delle classi, attualmente dislocate in varie altre scuole.