Ieri a Venetico si è parlato di Gentilezza grazie all’ intervento di associazioni che hanno collaborato per la realizzazione della inaugurazione di due panchine viola, una presso il lungomare via Nauloco e l’altra in piazza Condor.

Per dibattere sul tema della gentilezza sono scese in campo associazioni che hanno fatto di questo valore il leit motiv delle loro azioni sociali: Soropotimist Spadafora Gallo Niceto, la Lute di Venetico, l’Anpe, l’amministrazione comunale nelle vesti degli assessori Mezzatesta e Giunta. I corsisti del corso teatrale della Lute, diretto da Nino Briguglio che hanno letto dei pensieri gentiili che devono farci da guida nel nostro quotidiano.

Taglia il nastro a Venetico Marina il professore Franco Alacqua che, durante i festeggiamenti nella sede della Lute di Venetico, ha rilasciato una bella testimonianza sul valore e sull’importanza che riveste oggi in questo determinato momento storico dissertare e agire per la gentilezza. Tagliano il nastro alla Lute di Venetico l’ambasciatrice di gentilezza per la città di Messina Katia Gussio e la cronista viola Lucia Cava, volontarie dell’associazione COR ET AMOR di Ivrea, coordinate dal professore Luca Nardi.

La pitturazione delle panchine viola è un messaggio che vuole arrivare soprattutto alle giovani generazioni. E’ per questo che sono sati invitati all’ evento i piccoli alunni della scuola Peter Pan che con i loro sorrisi e le loro curiose domande hanno acceso la mattinata.

Da un po’ di tempo le panchine infatti, sono diventate uno strumento di denuncia vengono colorate di arcobaleno contro l’omofobia, di rosso per dire no alla violenza sulle donne, di giallo contro il bullismo e adesso anche di Viola a reclamizzare la gentilezza quella vera, che valorizzi la cultura delle relazioni, della legalità, della solidarietà.

La rete dei costruttori di gentilezza si prefigge durante l’anno di proporre e condividere sul territorio attività sulla gentilezza e i valori che essa rappresenta.

Emblematica è la frase di Papa Francesco scelta per essere apposta su una delle due panchine di Venetico che testualmente cita:”Chiediamo di essere così: “Luci gentili” tra le oscurità del mondo (Papa Francesco). Tutti noi dovremmo essere Luci gentili proprio come ci suggerisce Papa Francesco, perché è solo con atti di gentilezza che potremo consegnare alle nuove generazioni una società migliore”.

L’altra citazione è di Buddha e dice che la GENTILEZZA DOVREBBE DIVENTARE IL MODO NATURALE DELLA VITA, NON L’ECCEZIONE. È con questo augurio, con questa speranza nel cuore che le referenti, Katia Gussio e Loredana Tuccio del progetto “COSTRUIAMO GENTILEZZA” continueranno a portare avanti il progetto Messina provincia Gentile. Si ringrazia sentitamente Nella Trimarchi, responsabile della Lute di Venetico che ha permesso che tutto ciò si realizzasse.