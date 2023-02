Ha fatto tappa a Messina il tour elettorale di Stefano Bonaccini, candidato alla segreteria nazionale del Pd che ieri ha incontrato la dirigenza del partito.

Presenti non solo esponenti locali ma anche molti simpatizzanti che hanno incontrato al PalaCultura Bonaccini che ha spiegato la sua idea di Pd. «Il ponte sullo Stretto non mi pare che sia la priorità – ha detto ai giornalisti-. In questa regione c’è un problema di collegamenti stradali e autostradali che avrebbero bisogno di essere risolti prima di pensare al ponte.

Si deve pensare alle altre priorità di questa terra come le politiche industriali, infrastrutturali, per il turismo».