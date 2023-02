Santa Lucia del Mela – Grande successo ieri sera a Sanremo per la piccola ma grande cantante luciese Carlotta D’Amico. Si è infatti aggiudicata il primo posto del Sanremo Fashion Music.

Si tratta di un concorso nazionale in cui la piccola Carlotta si è confrontata con davvero tanti concorrenti, tutti molto preparati. Lei, la più piccina, ha sprigionato una voce incredibile portando in gara “Se telefonando” di Mina. Ieri sera Carlotta ha dato il meglio di sé, regalando un’interpretazione magistrale.

A raccontarlo a 98zero la mamma, Erika Colaianni, che ha accompagnato Carlotta nella sua avventura nella città dei fiori. “È stata una soddisfazione immensa ieri sera –spiega Erika- sia per me come mamma, ma anche per tutta Santa Lucia del Mela. I luciesi ci sono stati molto vicini in questi giorni attraverso telefonate e dimostrazioni di affetto. Carlotta ha anche cantato per le strade di Sanremo e questa secondo me è stata una delle esperienze più belle perché mentre si esibiva, tutte le persone che passeggiavano hanno potuto vedere la sua bravura. Ognuna di loro ha riempito di complimenti Carlotta e io sono davvero orgogliosa di lei.” In effetti il talento di Carlotta nasce proprio dalla madre, che è una apprezzata autrice di canzoni e una bravissima cantante.

Carlotta è approdata nella città in cui la musica è protagonista dopo aver vinto le selezioni del Premio Mango, svoltesi lo scorso mese di dicembre. “Ha saputo rappresentare la Sicilia benissimo, -aggiunge la madre – insieme anche agli altri ragazzi che venivano dal Sud: sono stati tutti magnifici. È stata un’esperienza bellissima”.

Sui social tutta la comunità di Santa Lucia del Mela oggi è in fermento per la meritatissima vittoria di Carlotta. Tutta la Valle del Mela è orgogliosa di questa piccola, grande cantante.