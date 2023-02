San Salvatore di Fitalia – Netta sconfitta 4-0 in trasferta per la Fitalese contro il Rometta Marea, nella diciannovesima giornata del Campionato di Seconda Categoria Girone C.

Con questa battuta d’arresto la Fitalese rimane in settima posizione in classifica con 22 punti, mentre il Rometta Marea sale all’ottavo posto, a sole 2 lunghezze di distanza dagli avversari odierni. Nel prossimo turno la Fitalese affronterà in casa la seconda forza del torneo Real Rocchenere.

Proprio il Real Rocchenere ha battuto la capolista Nuova Peloro 1-0, nel big match di giornata; ha deciso l’incontro la rete di Amante. La Nuova Peloro comanda la classifica con 45 punti, seguita dal Real Rocchenere con 42 punti. Al terzo posto si trova con 40 punti il Pollina Finale, nonostante la sconfitta in trasferta 2-0 contro il Don Peppino Cutropia; le reti sono state messe a segno da Baccherini e Currò. In questa giornata ha osservato il suo turno di riposo la Vivi Don Bosco.