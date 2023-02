Sembra in dirittura d’arrivo l’iter che porterà al trasferimento del mercato cittadino di Patti dalla via Torre Fortunato nella frazione di Case Nuove Russo, al centro della città.

Il ritardo va attribuito alle troppe richieste rispetto agli stalli disponibili, e alle molte domande che sono risultate incomplete.

Una scelta dovuta e voluta quella del trasferimento del mercato settimanale, sia dall’amministrazione Bonsignore con a capo il vice sindaco Eliana Raffa che intende così valorizzare l’evento, contrastando l’attuale fase di depressione e agevolando anche le attività del centro urbano; sia da parte dei commercianti che avevano minacciato di abbandonare il luogo in cui svolgono la loro attività di vendita pubblica di prodotti agricoli o manifatturieri, trovando così una piazza più appetibile.

Il vice sindaco Eliana Raffa, ai nostri microfoni, ha affermato che il mercato verrà trasferito entro il 4 marzo, ma è probabile che verrà anticipato a sabato 25 febbraio. Contestualmente, si sta lavorando per finalizzare l’istituzione di un servizio navetta tra il centro e il parcheggio di via Sant’Antonino, il quale rappresenterà come valvola di sfogo per i fruitori del mercato cittadino.