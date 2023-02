Assegnati e già avviati i lavori per la riqualificazione del cosiddetto “Centro Civico”, l’area che sovrasta il Parco Robinson di Mazzarrà Sant’Andrea. Una ristrutturazione che consentirà di impreziosire ulteriormente un’area che si candida a essere sempre più il grande luogo di aggregazione dei mazzarresi.

“Un paese in rinascita che continua a riscoprirsi – recita una nota del Comune – Basta girare lo sguardo per averne contezza: in pochi metri i lavori per il cunettone, per la nuova scuola, per il centro civico e per Palazzo Livoti. Senza contare l’installazione di un’area fitness proprio all’interno del Parco. I lavori per il Centro Civico e l’area adiacente saranno eseguiti dalla ditta Giambò Michelangelo per un importo a base d’asta di 254.832,83 euro”.

Comprensibilmente soddisfatto per questo ulteriore traguardo, che completa in un certo senso il percorso di valorizzazione pensato per il Parco Robinson, il Sindaco Carmelo Pietrafitta: “E’ un’ulteriore dimostrazione che il nostro impegno per realizzare gli obiettivi prefissati a inizio legislatura è stato grande – ha commentato il primo cittadino – Abbiamo trasformato le parole in fatti e questa è certamente la nostra più grande soddisfazione che ci rende davvero felici. Il nuovo centro civico sarà un altro spazio e punto di riferimento a beneficio della comunità che sono onorato di amministrare”.