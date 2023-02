Dopo due anni di stop forzato dovuto alla pandemia, si preannuncia una grande edizione dello storico Carnevale sampietrino, giunto alla 36a edizione, un appuntamento ancora più sentito che si prospetta ricco di novità.

Organizzata dal Comune di San Piero Patti e dall’A.S.D. Petra, questa imperdibile edizione preannuncia un ulteriore salto di qualità. Si parte giovedì 18 febbraio, alle ore 10:00, con il tradizionale Carnevale degli Anziani all’insegna della buona musica e dell’ottimo cibo. La magia del Carnevale entra anche nelle scuole dove, nella mattinata del giovedì grasso, l’Amministrazione comunale ha previsto l’animazione presso la scuola dell’Infanzia e Primaria dell’Istituto Comprensivo “Levi- Montalcini” e per l’occasione il menù della mensa sarà arricchito dai classici maccheroni di carnevale.

Nella giornata di sabato 18 febbraio ancora spazio per i più piccoli con il Carnevalino dei Bambini che si svolgerà, dalle ore 14:30, in Piazza Dumo. Musica, balli di gruppo e tante soprese per allietare i piccoli vestiti in maschera. A conclusione della manifestazione, non mancherà la distribuzione gratuita di dolci leccornie: squisita cioccolata calda e le tradizionali chiacchiere carnascialesche. A tutti i partecipanti, inoltre, gli organizzatori consegneranno un piccolo giocattolo quale dono simbolico per la loro presenza.

Il clou del divertimento arriverà domenica 19 febbraio con la tradizionale sfilata dei carri allegorici e dei gruppi mascherati, giunta alla 36a Edizione. Questi gli iscritti in concorso per la categoria carri allegorici: TU SI QUE CARNE-VALES!, A CARNEVALE….OGNI SCHERZO VALE!, SPACE JAM, ‘I CHI TI VIESTI?, LO CHIAMAVANO “TRINITÀ”. Per la sezione gruppi: I SUPEREROI DI SANTA MARIA, SARA’ QUEL CHE SARA’…NOO ….NTARESSA, PANDINI ADDAMS, I FLINTSTONES, RIO DE SANPIERO e altri ancora…

Inoltre a S. Piero per Carnevale la festa si raddoppia: sabato 25, per la sfilata del Carnevalone, il centro storico ospiterà anche altri carri e gruppi – fuori concorso – provenienti dai comuni limitrofi di Patti, Gioiosa Marea, Sinagra, Montalbano Elicona, Oliveri, Falcone le cui iscrizioni sono ancora aperte.

Una grande festa finale che chiuderà il carnevale, contraddistinta dalla voglia di divertirsi tutti insieme. Il Carnevalone è un’antica tradizione per i sampietrini che salutano così le danze e la ricorrenza che, da sempre, viene vissuta in paese con forte spirito di partecipazione e di rievocazione delle antiche usanze che contraddistinguono l’intera settimana del carnevale.

Anche quest’anno sarà un’edizione “social”: confermato l’ambitissimo premio “Social” che coinvolgerà direttamente il pubblico che sarà chiamato a votare sui principali social network. Durante la sfilata sono previste 5 postazioni per l’esibizione e le coreografie dei gruppi e carri giudicati dai componenti della giuria composta da membri esterni qualificati. Novità assoluta della sfilata del Carnevalone sarà la festa finale in Pizza Duomo: la sfilata non si concluderà con la premiazione ma la festa continuerà con la degustazione dei maccheroni al sugo di maiale e i balli e la musica dei DE COLORES BAND.

Un ringraziamento sentito e doveroso giunge da parte dell’Amministrazione comunale all’A.S.D. Petra per il grande lavoro organizzativo e per la collaborazione fruttuosa che ha permesso di rivoluzionare e rilanciare il carnevale sampietrino, e nei confronti dei carristi, dei gruppi mascherati, delle forze dell’ordine e in particolare del comando stazione dei Carabinieri di San Piero Patti, dei dipendenti comunali e tutti coloro che con grande passione e spirito di sacrificio si sono dedicati alla realizzazione dei carri e dei vestiti in maschera. Senza il loro impegno non sarebbe stato possibile realizzare una manifestazione di un così alto livello.