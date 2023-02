Messina – La Messana consolida il suo primato nel Campionato di Promozione Girone C, imponendosi 2-0 sul Città di Aci Sant’Antonio, nel big match della diciannovesima giornata del torneo.

La formazione messinese allunga in testa alla classifica e adesso comanda con 42 punti, seguita dall’Aci Sant’Antonio con 33 punti; l’incontro odierno è stato deciso dalle reti nella ripresa di Francesco Calcagno e di Cristian Barbera.

Importante successo per la Pro Mende, che ha battuto in casa 2-1 il Città di Calatabiano con i gol di Arena e Rasà; inutile per gli ospiti la rete di Dama. Con questa vittoria la Pro Mende si trova al sesto posto con 25 punti, mentre il Calatabiano rimane in ottava posizione con 19 punti.

La Nuova Azzurra Fenice, invece, è stata sconfitta in trasferta 3-2 dall’Atletico Messina. Nella prima frazione di gioco uno sfortunato autogol del capitano Bonanno porta in vantaggio la Nuova Azzurra. Morabito pareggia i conti in apertura di ripresa, ma Zurka riporta la Nuova Azzurra avanti con un calcio di rigore. L’Atletico Messina ribalta la partita con le reti di Libro e di Aloisi.