Mirto – Il Mirto è stato sconfitto in trasferta 2-1 dalla Stefanese, nella dodicesima giornata del Campionato di Terza Categoria Girone Unico di Barcellona Pozzo di Gotto.

Al Comunale “Salvo La Rosa” di Santo Stefano di Camastra la formazione mirtese riesce ad acciuffare il momentaneo pareggio all’88’, ma subisce la rete decisiva degli avversari in pieno recupero al 92′; con questa sconfitta la Stefanese raggiunge il Mirto al quinto posto in classifica con 16 punti.

La prima azione pericolosa del match arriva all’8′, quando il centrocampista ospite Castrovinci ci prova con una punizione dal vertice sinistro dell’area, ma la sfera si perde oltre la traversa. Risponde la Stefanese al 13′ e l’estremo difensore del Mirto Presti sventa una mischia in area, rifugiandosi in corner. Al 31′ la Stefanese va vicina al vantaggio con Ricciardi, che colpisce la traversa con una punizione dai 25 metri. Presti si salva al 44′ su Miragliotta, respingendo la sua conclusione ravvicinata.

La Stefanese passa in vantaggio al 52′ con Federico Miragliotta, il quale con un preciso diagonale supera Presti sfruttando un errore difensivo. Il Mirto spreca subito una ghiotta occasione per pareggiare l’incontro; al 55′ Walter Accardi si libera in area di rigore, ma poi perde l’attimo giusto e calcia a lato. Al 59′ il direttore di gara Recupero di Barcellona annulla una rete al Mirto, siglata da Sergio Librizzi, per un fallo ai danni del portiere locale Gagliano; vibranti le proteste dei calciatori ospiti per la decisione dell’arbitro. Il Mirto cerca insistentemente il pareggio e al 65′ il portiere Gagliano riesce a deviare in angolo una punizione di Castrovinci. La Stefanese in contropiede si rende pericolosa al 72′ e il capitano ospite Giorgio Frisenda salva sulla linea, dopo una discesa sulla fascia di Di Lorenzo. Il Mirto trova il pareggio all’88’ con un calcio di rigore di Accardi, che spiazza Gagliano e che si infila sotto la traversa. La Stefanese all’ultimo respiro si aggiudica il match al 92′ con Antonino Di Lorenzo, che dal limite dell’area batte Presti. Nel finale vengono espulsi l’attaccante della Stefanese Matteo Russo e il difensore del Mirto Sergio Librizzi.

La prossima Domenica la Terza Categoria osserverà un turno di riposo e alla ripresa, prevista per Sabato 25 Febbraio, il Mirto affronterà in caso la Mamertina in un attesissimo derby.