Ha ucciso due donne una dopo l’altra. La prima alle 9, la seconda alle 10. Il movente rimane oscuro, mentre gli inquirenti stanno cercando di fare piena luce anche sui rapporti che intercorrevano tra le due vittime e tra le stesse e il loro assassino.

IL KILLER ERA UN ERGASTOLANO IN PERMESSO PREMIO

Di sicuro invece c’è che Salvatore La Motta, 63 anni, era un ergastolano che stava usufruendo di un permesso premio che sarebbe scaduto stasera, quando sarebbe dovuto rientrare in carcere. Non succederà perchè l’uomo si è suicidato poco dopo i due omicidi davanti alla caserma dei Carabinieri. Il suo piano di sangue sembra preordinato, dal momento che il modo di agire lascia intendere he conoscesse le abitudini delle sue due vittime.

DINAMICA DEI DUE OMICIDI

La prima a cadere sotto i colpi del sicario è stata Carmelina Marino, 48 anni. E’ stata trovata riversa nella sua auto sul lungomare di Riposto, nei pressi del Porto Turistico. Inizialmente chi l’ha notata ha pensato a un malore prima di accorgersi della presenza del sangue e quindi ha chiamato i Carabinieri. Quando già il paese era scosso per questo primo fatto di sangue è scattato il secondo allarme. In centro è stata raggiunta da uno o più colpi d’arma da fuoco la cinquantenne Santa Castorina. La donna era appena scesa dall’auto. Sulla stessa aveva lasciato il suo cagnolino. Il personale medico ha provato a rianimarla, ma non c’è stato nulla da fare.

IL SUICIDIO

Salvatore La Motta si è successivamente presentato in Caserma. Ha bussato e avrebbe detto al piantone di volersi costituire. Aveva con se una pistola, i Carabinieri gli hanno intimato di lasciarla. Ma l’uomo, anziché abbassare l’arma, l’ha puntata alla tempia sparandosi un colpo.