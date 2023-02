Pace del Mela – È stata disposta l’autopsia sul corpo di Francesca Parisi, la 58enne morta in seguito ad un incidente stradale avvenuto lungo la Via Nazionale a Giammoro.

L’esame autoptico verrà eseguito lunedì. Successivamente la salma verrà restituita ai familiari per il funerale. Quel giorno a Pace sarà lutto cittadino, così come ha disposto il Sindaco Mario La Malfa e tutta la cittadina si stringerà attorno all’immenso dolore che coloro che conoscevano Francesca stanno provando in questo momento. Il conducente dell’auto che ha travolto Francesca Parisi, da quanto si apprende, è stato denunciato per omicidio stradale.

Il tempo sembra essersi fermato a quel maledetto giovedì sera quando, alle 18 circa, Francesca era a piedi lungo la via Nazionale. Un attimo in cui tutto è cambiato per sempre. Adesso li, in quel punto in cui ha trovato la morte, ci sono dei fiori per ricordarla. Tanti, tantissimi i pensieri per lei, per la meravigliosa persona che era. I colleghi di lavoro hanno espresso tutto il loro dolore attraverso un manifesto. Francesca infatti lavorava presso una ditta di vigilanza di Giammoro, la “The Sentinel Security”.

Gli amici, i conoscenti, una valanga di pensieri e riflessioni verso questa donna dal sorriso sempre sulle labbra. A ricordarla anche gli amici della Giaimoarena, con i quali Francesca aveva preso parte ad un film dal titolo “L’infiltrato”, di produzione messinese. “La produzione GIAIMOARENA &COMPANY insieme al cast, -scrivono- si unisce al dolore della tragica perdita di Francesca Parisi. Le nostre sentite condoglianze a tutta la famiglia.”