Messina – Persino contrassegni per disabili fotocopiati e messi in bella vista per parcheggiare negli stalli riservati. È quanto riscontrato sala polizia municipale durante i controlli di questi giorni.

Le fotocopie non sono passate inosservate agli agenti della sezione Radiomobile della Municipale che sta portando avanti una vera e propria battaglia di civiltà contro furbetti ed incivili. Numerose le sanzioni elevate con importo da 168 a 672 euro, con sanzione accessoria decurtazione di 6 punti patente e rimozione coatta dell’auto che incidono ulteriormente e pesantemente

Il sindaco Federico Basile e il comandante della Municipale Stefano Blasco hanno iniziato una guerra senza sosta a tutela delle categorie più fragili della città.

Numerose le segnalazioni al numero 09077100 della centrale operativa dove è possibile segnalare l’uso improprio dei contrassegni di portatori di handicap che possono essere utilizzati solo ed esclusivamente con il disabile a bordo auto.