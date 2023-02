Viveva da sa in un appartamento di Via Maltese, a Palermo. Una donna disabile di 73 anni è morta nell’incendio della sua abitazione, situata in un palazzo a due piani.

Il rogo è stato domato dai Vigili del Fuoco. Secondo una prima ricostruzione, sarebbe divampato a seguito di un corto circuito a una presa elettrica. L’allarme è scattato poco prima delle 4. Purtroppo non è stato possibile riuscire a salvare la donna.

Alle 5.30 un altro allarme è scattato per l’esplosione di una bombola di gas in un appartamento al secondo piano di una palazzina di via Umberto Maddalena. Ferito ma non in pericolo di vita un 50enne, travolto dall’onda d’urto. L’esplosione ha causato danni ad altri appartamenti e a un palazzo vicino. Foto: archivio