Riposto – Due donne sono state uccise con colpi di arma da fuoco alla testa a Riposto.

La prima, una 48enne, è stata trovata morta in una utilitaria sul Lungomare.

La seconda, 50 anni, è morta in via Roma ,nonostante i disperati tentativi del personale 118 di rianimarla sul marciapiede. Indagano i Carabinieri per accettare collegamenti tra i due fatti di sangue. Gli investigatori starebbero già battendo una pista.