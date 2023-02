Slitta di 48 ore il rientro delle salme di Nino Calabrò e Francesca Di Dio, i due fidanzati di Barcellona Pozzo di Gotto e Montagnareale, uccisi nel nord dell’Inghilterra a pochi giorni dal Natale.

Una tragedia che ha scosso le due comunità e non soltanto. Inizialmente l’arrivo dei feretri dei due giovani era previsto per martedì 14 febbraio, nel giorno di San Valentino. A causa di problemi con il vettore aereo, arriveranno invece il 16 febbraio all’aeroporto Fontanarossa di Catania per poi giungere nel tardo pomeriggio nelle rispettive cittadine d’origine. La salma di Nino giungerà nell’abitazione di famiglia, quella di Francesca direttamente presso la Chiesa Santa Maria delle Grazie di Montagnareale, dove venerdì 17, alle ore 15.30, si celebreranno i funerali.

Come comunicato alla nostra redazione dalla famiglia di Nino, i funerali del giovane si terranno invece presso la Basilica di San Sebastiano Martire di Barcellona Pozzo di Gotto alle ore 16 del 18 febbraio.

I due giovani, come si ricorderà, sono stati uccisi barbaramente in un appartamento nel nord dell’Inghilterra. Proprio oltre Manica, Nino si stava realizzando professionalmente dopo avere lavorato sodo e con tanti sacrifici, ma con un grandissimo entusiasmo, per costruirsi il futuro che tanto desiderava, supportato con amore dalla sua famiglia che oggi sta affrontando il dolore più grande con una dignità immensa.