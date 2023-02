Per volare in alto, l’Alma Patti si affida ad un’ala di prestigio che, prima di approdare in A1 con San Martino di Lupari, per due anni ha fatto vivere emozioni straordinarie ai tifosi pattesi.

La notizia ufficiale del ritorno a Patti di Marta Verona, palermitana doc, è stata diffusa dal presidente Attilio Scarcella che ha esaudito le richieste di coach Mara Buzzanca e di tantissimi tifosi che aspettavano, da un giorno all’altro, l’arrivo di un’ulteriore bocca di fuoco per tentare di battersi alla pari, nella volata finale, con le altre compagini in lotta per il primo posto nella classifica di A2 girone Sud.

Marta Verona non ha bisogno di ulteriori presentazioni. Già domani sarà sul parquet del PalaSerranò pronta a bersagliare i canestri difesi dalle ospiti di Matelica.