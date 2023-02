Venetico – La lotta al Cyberbullismo al centro di una serie di incontri che si sono svolti all’Istituto Comprensivo di Venetico (ME) “S. D’Arrigo”.

Proprio nell’ambito della giornata mondiale contro il Bullismo e Cyberbullismo si è svolta la seconda edizione del progetto “#onlineandoffcrime” realizzato dal “Centro studi di informatica giuridica “(CSIG) sede di Messina. L’intento è stato quello di promuovere un corretto utilizzo delle nuove tecnologie. Per fare questo esperti del settore hanno posto l’accento sui fenomeni di bullismo e Cyberbullismo, “Fake news” e sulla prevenzione e repressione dei “cybercrimes”.

Tre in totale i momenti dedicati a queste tematiche. Ad aprire i lavori la Dirigente Scolastica dell’istituto dott.ssa Laura Aliberti e la referente del progetto prof.ssa Angela Maria Arco.

Il primo incontro si è tenuto presso la palestra del plesso di Fondachello Valdina ed vi hanno partecipato tutti gli alunni della scuola secondaria dei plessi di Fondachello e Roccavaldina.

Il Presidente del CSIG di Messina Avv. Giuseppe Trio ha aperto il dibattito presentando gli altri componenti del CSIG e illustrando gli argomenti dell’incontro. Ad intervenite sono stati l’Avv. Francesca Guerrera, responsabile del diritto di famiglia del CSIG, che ha evidenziato le tipiche caratteristiche del bullo telematico, e l’ Avv. Mauro Giacobello, referente di diritto penale per il CSIG. Durante il suo discorso ha illustrato i vari “cybercrime”. Lo stesso incontro è stato svolto successivamente nell’aula magna del plesso di Venetico per gli alunni della scuola secondaria di Venetico.

Nel pomeriggio si è invece tenuto un dibattito aperto, dove insieme ai relatori, ed al Comandante della Compagnia Carabinieri di Milazzo il Capitano Andrea Maria Ortolani, i genitori degli alunni della scuola secondaria e delle classi terze, quarte e quinte della scuola primaria hanno approfondito ulteriormente il tema della prevenzione territoriale, del cyberbullismo e dei reati informatici. Il Capitano Ortolani ha voluto sottolineare la vicinanza dell’Arma dei Carabinieri alla popolazione scolastica, ricordando che le caserme territoriali devono esser viste come punto di riferimento e supporto al quale potersi rivolgere in qualsiasi momento e che il personale impiegato viene appositamente formato sulla tematica in linea con i tempi.

“L’auspicio di questa attività -dichiarano dall’Istituto D’Arrigo- è che si possa instaurare una reale educazione digitale e una concreta collaborazione tra le istituzioni e le famiglie, per diminuire i sempre più numerosi casi di Cyberbullismo e cattivo uso del digitale, che ormai vanno dilagandosi a tutte le età nella società moderna. La scuola si fa promotrice di questa e molte altre attività volte alla tutela degli studenti, a tal proposito la Dirigente Scolastica ha rimarcato la sua disponibilità e quella dei Referenti della scuola, a cui i genitori e i ragazzi possono rivolgersi in qualsiasi momento.”