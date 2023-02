Floresta – Proseguono nel Comune di Floresta le operazioni di pulizia delle strade, dopo le abbondanti nevicate degli ultimi giorni, ed è stato stabilito un Senso Unico nella Via Umberto I nelle giornate di Sabato 11 e Domenica 12 Febbraio.

“Ieri è stata una lunga giornata di lavoro – afferma il Sindaco Antonio Stroscio -. Abbiamo fatto il possibile per garantire un minimo di viabilità nelle strade interne del nostro paese; in alcune arterie stradali non è stato possibile intervenire a causa della mancanza di tempo. Domani verranno liberate le strade mancanti e saranno migliorate ulteriormente quelle già pulite. Abbiamo, purtroppo, dovuto fare i conti con gli abbondanti accumuli di neve e con i guasti dei mezzi in azione. Cerchiamo di venirvi incontro”.

Il Senso Unico nella Via Umberto I è stato disposto con un’Ordinanza Sindacale e sarà rispettato nel seguente modo. Tutte le vetture provenienti da Catania dovranno percorrere la circonvallazione Nord, per raggiungere il centro abitato; la Via Umberto sarà a Senso Unico direzione Ucria verso Randazzo.