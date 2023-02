Galati Mamertino – Il Comune di Galati Mamertino ha ricordato le vittime della tragedia delle foibe del 1947, in occasione del Giorno del Ricordo che viene rammentato ogni anno il 10 Febbraio.

L’Amministrazione Comunale galatese ha ricordato le vittime delle foibe, al fine di conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell’esodo dalle loro terre di istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra e della più complessa vicenda del confine orientale.

“Il ricordo è il custode della storia; la conoscenza e la consapevolezza della storia ci permettono di scrivere le pagine del nostro presente e di tracciare la strada del nostro futuro – affermano gli amministratori galatesi -. Continuiamo a raccontare quella pagine, che ci servono a ricordare l’importanza dei diritti fondamentali della persona, del rispetto delle identità e degli ideali di ognuno di noi. Che questo giorno rafforzi la pace e l’istituto della democrazia, che si fondono sul dialogo e l’ascolto”.

Il 10 Febbraio rappresenta il Giorno del Ricordo di una pagina tra le più cupe della storia contemporanea, avvolta a lungo nel silenzio e nel buio, come le tante vittime, inghiottite nelle cavità carsiche, le cosiddette foibe, per volere del maresciallo jugoslavo Tito e dei suoi partigiani, in nome di una pulizia etnica che doveva annientare la presenza degli italiani in Istria e in Dalmazia. Tra il 1943 e il 1947 oltre 10 mila persone furono gettate vive nelle foibe o uccisi, dopo processi sommari, dai comunisti di Tito. Il 10 Febbraio 1947 vennero firmati a Parigi gli accordi di pace, che assegnavano alla Jugoslavia l’Istria, la città di Zara e la maggior parte della Venezia Giulia, che posero idealmente fine alle violenze; un genocidio che non teneva conto di età, sesso e religione, e che venne riconosciuto ufficialmente nel 2004 con la legge n. 92 che istituì la “Giornata del Ricordo“, in memoria dei martiri delle foibe e dell’esodo giuliano dalmata.