Floresta – Il Sindaco di Floresta Antonio Stroscio ha disposto l’attivazione del Centro Operativo Comunale (C.O.C.), presso la Sala Operativa della Sede Municipale di Via Umberto I, con il compito di supportare l’Amministrazione dopo le criticità e le difficoltà registrate per l’emergenza neve.

Il C.O.C. dovrà espletare diversi compiti e funzioni, tra cui la funzione tecnico-scientifica e pianificazione, l’individuazione di materiali e mezzi e il coordinamento delle strutture operative. La funzione tecnico-scientifica supporta il Sindaco nell’assicurare lo studio e il monitoraggio del fenomeno, nel definire i possibili scenari di rischio, nel proporre misure, interventi e pianificazioni per fronteggiare l’evento, nell’individuare aree per l’ammassamento delle risorse e nel diramare bollettini dell’evento; il responsabile di questa funzione sarà l’Arch. Filippo Russo, che dovrà mantenere e coordinare tutti i rapporti tra le varie competenti scientifiche e tecniche per l’interpretazione del fenomeno e dei dati relativi alle reti di monitoraggio.

La funzione di materiali e mezzi individua i materiali necessari per fronteggiare l’emergenza, formulando le conseguenti richieste alle Amministrazioni e alle imprese che ne dispongono. Anche per questo compito sarà presente l’Arch. Russo, coadiuvato dagli addetti ai servizi esterni Salvatore Stroscio, Antonino Accordino e Santino Di Mulo.

La funzione delle strutture operative serve a coordinare l’impiego delle strutture locali e verrà ricoperta dalla Sig.ra Basilia Antonina Lenzo; la struttura è operativa, con effetto immediato, a supporto dell’autorità comunale di Protezione Civile.