Mirto – Il Comune di Mirto ha sottoscritto uno schema di convenzione con l’Istituto d’Istruzione Superiore ITC “F. P. Merendino” di Capo d’Orlando, per attività di percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (PCTO) per gli studenti.

L’attività di formazione e orientamento del PCTO è congiuntamente progettata e verificata da un docente tutor interno, designato dall’istituzione scolastica, e da un tutor formativo della struttura, indicata dal soggetto ospitante, denominato tutor formativo esterno.

Per ciascun allievo beneficiario del percorso di orientamento, inserito nella struttura ospitante in base alla presente convenzione, è predisposto un percorso formativo personalizzato, che fa parte integrante del presente schema, coerente con il profilo educativo, culturale e professionale dell’indirizzo di studi. La titolarità del percorso, della progettazione formativa e della certificazione delle competenze acquisite è compito dell’istituzione scolastica.

Il docente tutor interno svolge le seguenti funzioni: elabora, insieme al tutor esterno, il percorso formativo personalizzato sottoscritto dalle parti coinvolte (scuola, struttura ospitante, studente/soggetti esercenti la potestà genitoriale); assiste e guida lo studente nei PCTO e ne verifica il corretto svolgimento; gestisce le relazioni con il contesto in cui si sviluppa l’esperienza del percorso di orientamento; monitora le attività e affronta le eventuali criticità che dovessero emergere dalle stesse; valuta, comunica e valorizza gli obiettivi raggiunti e le competenze progressivamente sviluppate dallo studente; promuove l’attività di valutazione sull’efficacia e la coerenza del percorso di orientamento; informa gli organi scolastici preposti (Dirigente Scolastico, Dipartimenti, Collegio dei docenti, Comitato Tecnico Scientifico/Comitato Scientifico) e aggiorna il Consiglio di classe sullo svolgimento dei percorsi; assiste il Dirigente Scolastico nella redazione della scheda di valutazione. Il tutor formativo esterno, invece, si occupa di queste mansioni: collabora con il tutor interno alla progettazione, organizzazione e valutazione dell’esperienza del percorso; favorisce l’inserimento dello studente nel contesto operativo, lo affianca e lo assiste nel percorso; garantisce l’informazione/formazione degli studenti sui rischi specifici aziendali, nel rispetto delle procedure interne; pianifica e organizza le attività in base al progetto formativo; coinvolge lo studente nel percorso di valutazione dell’esperienza; fornisce all’istituzione scolastica gli elementi concordati, per valutare le attività dello studente e l’efficacia del processo formativo.

L’istituzione scolastica assicura il beneficiario del percorso di formazione contro gli infortuni sul lavoro, presso l’INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante il percorso il soggetto ospitante si impegna a segnalare l’evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi e al soggetto promotore.