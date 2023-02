E’ il portiere del momento, ma non soltanto. Salvatore Nastasi, 59 anni, portiere del Torregrotta, militante nel campionato di Prima Categoria, è il personaggio del momento. Il video delle sue bellissime parate nel match contro il forte Città di Galati, che hanno consentito al suo Torregrotta di portare a casa un importante pareggio, hanno fatto milioni di condivisioni.

Parate in bello stile a dispetto di quei 59 anni riportati sulla sua carta d’identità. Salvatore è un’icona dello sport che gioca probabilmente nell’ambiente giusto che lo valorizza e gli consente ancora di esprimere tutta la sua passione per il calcio. Perché l’ASD Torregrotta è squadra, famiglia, amici. Capace di far sentire a casa chiunque. Il tecnico Peppe Borelli domenica scorsa gli ha dato la sua chance a seguito della squalifica del portiere titolare Alessandro Maceri. E Salvatore non ha per nulla deluso le aspettative, anzi…

Ma non è soltanto l’aspetto tecnico o quello della mera notizia di colore a impreziosire ciò che di buono Salvatore ha combinato sul terreno di gioco. C’è molto di più, c’è un messaggio per i più giovani, spesso distratti da effimere amenità lontane anni luce dalla socializzazione e dai sani valori dello sport. Non solo Mens sana in corpore sano, ma un’autentico spot per il calcio locale e non solo.

Vi invitiamo a seguire l’intera intervista realizzata a Salvatore presso il Campo Sportivo di Torregrotta, sotto la pioggia, con 4° di temperatura e lui lì, puntualissimo, all’allenamento insieme ai suoi ben più giovani compagni di squadra.

Per le immagini di copertura relative all’incontro Torregrotta – Città di Galati si ringrazia di cuore Wesport.it