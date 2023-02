Valle del Mela – Pioggia di finanziamenti in arrivo nella Valle del Mela. Grazie ad un finanziamento il cui primo firmatario è l’On. Matteo Sciotto, Sindaco di Santa Lucia del Mela e Deputato di Sicilia Vera, i Comuni dell’Area ad Alto Rischio Ambientale hanno ottenuto finanziamenti per 10 milioni di euro.

È stato approvato, nello specifico, l’art. 99 della legge finanziaria regionale, grazie al quale è stato concesso un contributo di 10 milioni di euro ai Comuni dell’Area ad elevato rischio di crisi ambientale del comprensorio del Mela, al fine di realizzare interventi di riqualificazione ambientale e rivitalizzazione urbana. A firmare il provvedimento l’On. Matteo Sciotto insieme ai colleghi dei gruppi Sud chiama Nord – Sicilia Vera. Al Comune di Milazzo andranno € 3.619.785, a San Filippo del Mela € 1.363.285, a Pace del Mela € 1.288.785, a Santa Lucia del Mela € 1.137.285, a San Pier Niceto € 965.785, a Gualtieri Sicaminò € 866.285 ed a Condrò € 758.785.

“In Finanziaria a Palermo -ha dichiarato l’On. Matteo Sciotto- abbiamo approvato tanti provvedimenti importanti. Sono felice perché per la prima volta sono arrivati risultati seri, veri, arrivano i fatti per i quali lavoro e sono desideroso di raggiungere obiettivi. E cioè per i Comuni dell’Area ad Alto Rischio Ambientale. La Valle del Mela, i comuni che ricadono in questa area, hanno ottenuto un finanziamento importante. 10 milioni di euro. Da 20 anni aspettavamo un risultato concreto e questo risultato concreto è avvenuto grazie anche alla mia battaglia, all’emendamento a mia firma. Grazie al sostegno dell’amico Cateno De Luca e dei colleghi di Sicilia Vera. Tutti insieme abbiamo lavorato ed abbiamo ottenuto questo risultato, sono davvero felice.”

Ieri era stato approvato un altro finanziamento di cui l’On. Sciotto era sempre primo firmatario. In particolare si trattava dell’Art. 2 comma 18 della finanziaria, grazie al quale è stato riconosciuto un contributo di un milione di euro per i danni subiti a causa dell’alluvione del 2015, da dividere in parti uguali (ovvero 71.428,57 euro) ai comuni di Antillo, Casalvecchio Siculo, Furci Siculo, Gaggi, Gualtieri Sicaminò, Mandanici, Milazzo, Mongiuffi Melia, Pace del Mela, Pagliara, San Filippo del Mela, Santa Lucia del Mela, Santa Teresa Riva e Torregrotta.