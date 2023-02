Sono oltre 450 gli interventi dei Vigili del Fuoco nelle ultime 24 ore in Sicilia per soccorrere automobilisti in difficoltà e mettere in sicurezza alberi pericolanti o rimuovere quelli già crollati.

Nel ragusano i vigili del fuoco hanno soccorso diversi automobilisti con le auto rimaste in panne. In una delle auto rimaste bloccate c’era una partoriente che avrebbe dovuto raggiungere l’ospedale.

A Palermo un gruppo albero è caduto su un mezzo in transito, occupando l’intera sede stradale. Sul veicoli si trovavano un uomo e sua figlia che fortunatamente sono sani e salvi.