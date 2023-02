Il sindaco Pippo Midili ha revocato l’incarico all’assessore a beni culturali Francesco Alesci e contestualmente ha proceduto alla nomina della professoressa Lucia Scolaro nell’Esecutivo.

Al neo assessore vengono assegnate le stesse deleghe detenute da Alesci. La prof. Scolaro, 51 anni, milazzese, è una dirigente scolastica che in atto regge l’IISS “Galileo Galilei” di Ostiglia in provincia di Mantova – scuola Polo Regionale per la Formazione della Lombardia, con un ricco curriculum nel settore della pubblica istruzione. Attualmente è anche componente sia del Comitato Tecnico Scientifico Nazionale del Ministero dell’Istruzione, sia del Comitato Tecnico Scientifico Nazionale presso la Direzione Generale per lo Studente, l’Inclusione e l’Orientamento Scolastico del Ministero dell’Istruzione, nonché del Comitato Tecnico Scientifico Nazionale delle Olimpiadi di Educazione Civica.