Il gioco del Lotto regala sorrisi ed emozioni in provincia di Messina. Stavolta è toccato a un fortunato giocatore di Librizzi.

La vincita è di quelle che possono certamente giovare. La combinazione di numeri vincente ha fruttato infatti una vincita di 23.750 euro.

L’ultimo concorso del Lotto – come riporta Agipronews – ha distribuito 6,7 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 144,4 milioni dall’inizio dell’anno.