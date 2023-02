Le forti piogge che si sono abbattute nell’area del catanese hanno causato la frana di un costone con conseguente crollo di una parte del cimitero di Mineo. Loculi, sepolture e cappelle cimiteriali sono scivolate lungo la scarpata sotto la forza della pioggia battente.

All’interno le bare. La situazione meteo impedisce qualsiasi intervento nella zona. Si sta lavorando alacremente per liberare la Sp31 , ma occorre fare molta attenzione perché le frane sono imprevedibili.

Intanto, in un video su Facebook, il sindaco Giuseppe Mistretta spiega la drammatica situazione in cui si trova il paese “quasi isolato – riferisce il primo cittadino – stiamo riuscendo a tenere aperta soltanto la strada provinciale 31, rischiamo di rimanere senza acqua per guasti ai pozzi e decine e decine di famiglie al momento non sono raggiungibili”. La priorità in questo momento è proprio quella di garantire i soccorsi alle famiglie in difficoltà. FOTO: Centro Meteorologico Sicilia ODV, Facebook