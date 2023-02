E’ stata denominata Helios la tempesta che sta mettendo a ferro e fuoco la Sicilia Sud-Orientale. E’ un uragano mediterraneo quello che sta sprigionando violente raffiche di vento.

Trenta persone sono state soccorse a Siracusa, isolate in un’area allagata. Un altro intervento è stato condotto con l’ausilio di un gommone per recuperare alcune persone sul terzo di un agriturismo a Testa Fisiamo, zona fonte Ciane.

Persiste la perturbazione con forte vento e grandi quantitativi di pioggiai. Il forte vento ha provocato invece la caduta di alberi e cavi elettrici, generando isolati black out.Un Ampio black out è stato registrato invece per un guasto alla rete alta tensione Terna. Forti mareggiate hanno flagellato la costa ionica messinese con danni ai lungomari.

Per quanto riguarda le zone montane, critica la situazione viabilità a causa della neve. Pronti interventi per il salvataggio di persone sull’Etna, dove sono intervenuti mezzi per lo spazzamento.

La Protezione Civile ha raccomandato, per le zone di allerta rossa, di non circolare su strada se non per motivi urgenti e necessari.