Rinvio a giudizio per undici imputati nell’inchiesta sulla gestione delle aziende nell’orbita familiare di Rosario Sidoti, sindaco (in atto sospeso) di Montagnareale. Il Gup del Tribunale di Patti Eugenio Aliquò ha mandato a processo assieme a Rosario Sidoti anche nove suoi congiunti coinvolti nell’inchiesta, Antonino Sidoti e Vincenza Milici, Irene ed Anna Sidoti, Maria e Vincenzina Sidoti, Tindara Federico, Cinzia Blandano e Antonio Napoli, oltre a Giuseppe Palmeri.

Il processo si aprirà il prossimo 16 marzo di fronte al collegio del Tribunale di Patti. Non luogo a procedere solo per due capi d’imputazione per Rosario e Maria Sidoti, sull’ipotizzata truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche per i programmi integrati di recupero e riqualificazione nel comune di Librizzi.

L’inchiesta, lo ricordiamo, che portò ad ottobre all’esecuzione della misura cautelare ai domiciliari per Rosario Sidoti ed alla notifica del divieto di esercizio di attività d’impresa per un anno nei confronti dei suoi familiari, configura un’associazione a delinquere nell’esecuzione di un sistema di operazioni finanziarie attraverso le varie società del gruppo, con distrazione del patrimonio sociale fino alla bancarotta fraudolenta di alcune di esse.

Nell’ambito della stessa udienza preliminare, l’avvocato Francesco Chillemi difensore di Rosario Sidoti, ha chiesto la revoca o alternativa la sostituzione della misura cautelare con una meno afflittiva, incontrando il parere favorevole del pm all’obbligo di dimora. Il giudice si pronuncerà sull’istanza entro i prossimi giorni. Nel collegio delle difese gli avvocati Ugo Colonna, Alessandro Pruiti, David Bongiovanni, Antonino Imbesi, Oleg Traclò, Giuseppe Ignazzitto, Fabio Di Santo e Natale Bonfiglio.